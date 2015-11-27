Ердоган звинуватив Росію в нафтовій змові з "Ісламською державою"

Таку заяву він зробив посилаючись на дані США, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters. При цьому турецький президент назвав наклепом звинувачення в тому, що "Ісламська держава" продає нафту Туреччині. Він зазначив, що Анкара вживає заходів щодо запобігання контрабанді нафти на своїх кордонах, оскільки це одне з основних джерел доходу ісламістів.

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Ця заява прозвучала у відповідь на слова президента Росії Володимира Путіна про те, що Москва допускає можливість необізнаності вищого політичного керівництва Туреччини про поставки нафти в країну від "Ісламської держави".

Раніше сирійський лідер Башар Асад заявляв, що вся допомога ісламістам (пряма фінансова підтримка, нові бійці, участь у продажу видобутої на зайнятій угрупованням території нафти) проходить через Туреччину за участю Саудівської Аравії та Катару.