У Фінляндії закривають частину центрів прийому біженців

Фінська влада в цілях безпеки закриє частину центрів з прийому біженців. Про це розповів глава МВС Фінляндії Петтері Орпо, передає ТАСС.

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За словами міністра, цей захід торкнеться, зокрема, тих центрів, які "розташовані занадто далеко з точки зору їх доступності для поліції". Які саме пункти будуть закриті, поки невідомо.

Також повідомляється, що зараз опрацьовуються зміни до закону, які дозволять охоронцям чергувати всередині будівель, де проживають прохачі притулку. На разі вони можуть знаходитися тільки поруч із центрами.

Місцевому каналу MTVZ міністр Орпо також повідомив, що зараз здійснюються заходи для того, щоб біженці знали і розуміли закони країни, фінську культуру і статус жінок у суспільстві. За його словами, "буде зроблено так, що злочини, вчинені прохачами притулку, будуть прямо впливати на рішення щодо надання їм притулку, а тяжкі злочини будуть приводити до висилки з країни".

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ Фінляндії в жовтні прогнозувало, що загальна кількість біженців до кінця року складе 30-35 тис. Згідно з більш ранніми прогнозами, очікувався приїзд близько 50 тис. шукачів притулку.

Глава МВС Фінляндії Петтері Орпо раніше в листопаді заявив, що Фінляндія надасть статус біженця лише кожному третьому заявнику. Решта, за його словами, приїхали до Фінляндії в пошуках кращого життя.