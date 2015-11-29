Російський військовий літак "помилково" порушив повітряний простір Ізраїлю

Про це заявив міністр оборони країни Моше Яалон, пише Європейська правда з посиланням на видання The Times of Israel.

За його словами, "внаслідок помилки російський літак зайшов у повітряний простір Ізраїлю майже на милю".

"З росіянином відразу вийшли на зв'язок, він негайно змінив курс і повернувся в Сирію", - сказав Яалон, не уточнивши, коли стався інцидент.

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При цьому міністр нагадав, що минулого року Ізраїль збив сирійський Су-24, що порушив повітряний простір країни, а також збив безпілотний літальний апарат.

"Коли ми зрозуміли, що росіяни планують операцію в Сирії, ми негайно зустрілися з Путіним… щоб створити відкриті канали координації для попередження непорозумінь. Російські літаки не завдають ударів по нашій території, тому немає потреби їх автоматично збивати", - сказав Яалон.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

25 листопада, в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якому виразно чути попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.

Крім цього, напередодні Анкара оприлюднила зображення радара, на якому видно, що Су-24 таки пролетів над півднем Туреччини, перед тим як був збитий.

У російському Міноборони виклали свою версію інциденту з Су-24 і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака. Згідно з версією РФ, це турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії, а не Су-24 вторгся в повітряний простір Туреччини.