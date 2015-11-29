Російська авіація розбомбила ринок в сирійській провінції Ідліб, загинули 40 осіб - ЗМІ

Як розповіли представники сил цивільної оборони Еріха, бомби впали на ринок, повідомляє турецьке агентство Анадолу.

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Відзначається, що в результаті авіанальоту місту завдано значної матеріальної шкоди.

Згідно з повідомленням, у місті продовжуються роботи з розбору завалів. Місцева влада побоюється, що число жертв може зрости.

#Syria|n man mourns loss of a loved one killed in tday's #Russia|n airstrike on the rebel-held town of Ariha, Idlib. pic.twitter.com/P0Gn6KiZud — Sakir Khader (@sakirkhader) November 29, 2015

Як повідомляв УНІАН, за даними The Independent, в результаті авіаударів російських військово-космічних сил в Сирії загинули 403 мирних жителя, серед яких 97 дітей.

Нагадаємо, повітряна військова операція Росії в Сирії почалося 30 вересня після відповідного запиту президента країни Башара Асада, якому з моменту початку війни в Сирії в 2011 році Росія надає підтримку, в той час як країни НАТО і ЄС звинувачують режим Асада у військових злочинах і вимагають його відставки.

Незважаючи на заявлену Росією мету операції - боротьба з бойовиками "Ісламської держави", ряд країн, ЗМІ та свідків заявляли, що цілі бомбардувань РФ в Сирії не мали відношення до ІД, а ведуться проти опозиції режиму Асада.

Зокрема, міжнародна дослідницька група Bellingcat оприлюднила результати розслідування авіаударів Росії в Сирії, згідно з якими, велика частина бомбардувань припали на області, де діють озброєні угруповання противників режиму Асада, що не відносяться до терористів "Ісламської держави".