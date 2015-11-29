Російська авіація розбомбила ринок в сирійській провінції Ідліб, загинули 40 осіб - ЗМІ
В результаті атаки російської авіації на підконтрольне сирійській опозиції місто Еріха провінції Ідліб загинули 40 осіб, включаючи дітей, ще 70 осіб отримали поранення.
Як розповіли представники сил цивільної оборони Еріха, бомби впали на ринок, повідомляє турецьке агентство Анадолу.
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Відзначається, що в результаті авіанальоту місту завдано значної матеріальної шкоди.
Згідно з повідомленням, у місті продовжуються роботи з розбору завалів. Місцева влада побоюється, що число жертв може зрости.
#Syria|n man mourns loss of a loved one killed in tday's #Russia|n airstrike on the rebel-held town of Ariha, Idlib. pic.twitter.com/P0Gn6KiZud
— Sakir Khader (@sakirkhader) November 29, 2015
Як повідомляв УНІАН, за даними The Independent, в результаті авіаударів російських військово-космічних сил в Сирії загинули 403 мирних жителя, серед яких 97 дітей.
Нагадаємо, повітряна військова операція Росії в Сирії почалося 30 вересня після відповідного запиту президента країни Башара Асада, якому з моменту початку війни в Сирії в 2011 році Росія надає підтримку, в той час як країни НАТО і ЄС звинувачують режим Асада у військових злочинах і вимагають його відставки.
Незважаючи на заявлену Росією мету операції - боротьба з бойовиками "Ісламської держави", ряд країн, ЗМІ та свідків заявляли, що цілі бомбардувань РФ в Сирії не мали відношення до ІД, а ведуться проти опозиції режиму Асада.
Зокрема, міжнародна дослідницька група Bellingcat оприлюднила результати розслідування авіаударів Росії в Сирії, згідно з якими, велика частина бомбардувань припали на області, де діють озброєні угруповання противників режиму Асада, що не відносяться до терористів "Ісламської держави".