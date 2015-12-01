Обама та Ердоган обговорили шляхи вирішення конфлікту між Туреччиною і Росією

Американський президент зазначив, що в ході зустрічі вони обговорили, як Туреччина і Росія можуть працювати разом, щоб знизити напруженість і знайти дипломатичні шляхи для вирішення проблеми, передає Бі-бі-сі.

Водночас Обама наголосив, що Вашингтон підтримує право Туреччини на самозахист.

"Сполучені Штати підтримують право Туреччини захищати себе і свій повітряний простір", - сказав він.

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Обама також нагадав про необхідність зосередитися на боротьбі зі спільним ворогом - радикальним угрупованням "Ісламська держава".

Як повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.