Білий дім: Росія дещо посилила бомбардування позицій ІДІЛ в Сирії - Reuters

Заступник радника президента США з національної безпеки Бен Родс сказав журналістам, що до цього Росія далеко не завжди робила мішенню позиції ІДІЛ, повідомляє Reuters.

Однак, згідно з повідомленням, карти російських авіаударів, підготовлені британським урядом, показують, що, принаймні станом на минулий тиждень, кількість авіаударів Москви по територіями в Сирії, не зайнятим ІДІЛ, не сильно змінилась.

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Згідно з картами, переважна частина російських авіаударів припадає на території, де повстанці при підтримці США борються з президентом Сирії Башаром Асадом, в той час як відносно невелика кількість припадає на зайняті ІДІЛ райони в Ер-Рацці, Дейр-ез-Зорі на сході Алеппо.

Нагадаємо, раніше дослідницька команда Bellingcat провела геолокацію і незалежну верифікацію відео, опублікованих Міноборони РФ, після того, як з'явилися повідомлення з місць про те, що російські авіаудари вражають угруповання, що не належать до "Ісламської держави" (ІД).

"Ми можемо з упевненістю заявити, що переважна більшість російських авіаударів припали по позиціях, займаним угрупуваннями повстанців, що не належать до ІД та представляють безпосередню загрозу сирійському режиму і Башару Асаду. При цьому територія ІД рідко піддавалася авіаударам: з 60 авіаударів, зображених на відео, тільки один припав по ІД і по тому місцю, про яке заявило МО РФ. 14 інших авіаударів також припали по тих місцях, про які заявив МО РФ, але вони не знаходяться під контролем ІД", - відзначали дослідники.