Дослідники Bellingcat показали, кого насправді Росія атакує в Сирії (інфографіка)

Як повідомляє Bellingcat, дослідники проаналізували всі відео авіаударів, опублікованих МО РФ на офіційному каналі в YouTube станом на 25 жовтня.

«Ми можемо з упевненістю заявити, що переважна більшість російських авіаударів припали по позиціях, що займають угруповання повстанців, які не належать до ІД та представляють безпосередню загрозу сирійському режиму і його керівнику Башару Асаду. При цьому територія ІД рідко піддавалася авіаударам: із 60 авіаударів, зображених на відео, тільки один припав до ІД і по тому місцю, про яке заявило МО РФ. 14 інших авіаударів також припали по тих місцях, про які заявив МО РФ, але вони не знаходяться під контролем ІД», - йдеться в повідомленні.

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Дослідники запускали процес верифікації, що дозволяє обговорення і краудсорсінг доказів.

«За кожним відео ми збирали і перевіряли наступні подробиці: заявлене місце; заявлену мету; наявність ІД в цій місцевості; заявлену дату авіаудару; дату завантаження. Точний час завантаження ми визначали з допомогою YouTube DataViewer від Amnesty International», - пояснили в Bellingcat.

Так, на основі цих деталей і краудсорсінгової геолокації дослідники визначали фактичну мету авіаудару і виявляли невідповідність. Під невідповідністю розуміється або невідповідність заявленій та фактичній точці авіаудару, або відсутність ІД в атакованому районі при згадці ІД в заголовку/описі відео.

«Дослідження дало такі результати: у всіх випадках, крім одного, коли заявлена мета збіглася з фактичною, нам не вдалося встановити наявність ІД в цій місцевості; у випадках, коли заявлені місця авіаударів не співпадали з фактичними, нам не вдалося встановити наявність ІД в цій місцевості; заявлені цілі мають різні визначення: найчастіше МО РФ називає їх «ІД», однак часто зустрічається «терористи» або «бойовики», - розповіли в Bellingcat.

Дані дослідників дозволили виявити дві закономірності. По-перше, в період з 30 вересня по 11 жовтня було опубліковано більше відео, ніж з 12 жовтня по 21 жовтня. По-друге, в публікації відео спостерігаються паузи. «Тоді як перші авіаудари нібито завдавалися по ІД, в останні два тижні заявлялися відео про ураження якихось невизначених «бойовиків», - пояснюється в розслідуванні.

Так, значна кількість авіаударів, мабуть, завдавалася по цілям в губернаторствах Хама, Ідліб і Латакія, де відсутні бойовики ІД. Перші дві провінції контролюються різними угрупованнями опозиції, що борються з режимом Асада.

Розслідування показує, що більша частина місць, які потрапили під російські авіаудари, знаходяться поза межами контролю ІД.

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Разом з тим, як наголошується, російські офіційні особи самі надали явний доказ їх фактичних цілей: докладна та багато ілюстрована карта, поширена в мережі, показує, що більша частина російських авіаударів припали на губернаторства Ідліб і Хама, які позначені МО РФ як «райони, контрольовані іншими [тобто не належать до ІД] незаконними збройними формуваннями».

Col.Gen. Andrei #Kartapolov: Ukrainian air group in #SYRIA performed 394 combat sorties on #ISIS objects within a week pic.twitter.com/kHUVYz4LyS — Міноборони Росії (@mod_russia) 16 Жовтень 2015

Збільшити карту можна тут.