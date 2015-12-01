Спецслужби Болгарії: Біля аеропорту Софії вибухового пристрою не виявили

"У перевіреному мікроавтобусі на парковці біля терміналу 1 вибухового пристрою не виявлено. Спеціальна команда з протидії тероризму завершила роботу", - повідомляє ТАСС з посиланням на МВС Болгарії.

Вдень на паркінгу біля першого терміналу аеропорту Софії було виявлений мікроавтобус в якому, за попередніми даними, міг знаходитися вибуховий пристрій. Територія терміналу була оточена, люди, що знаходилися там, евакуйовані.

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Вибухотехніки спеціалізованої групи по боротьбі з тероризмом розкрили автомобіль і провели його повну перевірку. Було проведено контрольований підрив однієї з тих, що знаходилися в мікроавтобусі сумок. Вибухового пристрою виявлено не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що болгарська поліція виявила вибуховий пристрій в фургоні, припаркованому на території софійського аеропорту.