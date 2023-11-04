Санкції передбачатимуть жорсткіші заходи щодо верхньої межі цін на нафту.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила подробиці про підготовку 12-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, йшлося на її спільній з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції в Києві.

"Ми продовжимо змушувати Росію платити за її агресивну війну", - сказала фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що чинні санкції глибоко вплинули на російську економіку.

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"Дуже скоро ми запропонуємо країнам-членам наш 12-й пакет санкцій", - наголосила президент Єврокомісії.

Зокрема, санкції будуть запроваджені проти тих, хто причетний до воєнного вторгнення і окупації України, до жорстокого викрадення дітей, і проти тих, хто поширює фальшиві новини та пропаганду.

"Більше того, новий санкційний пакет включатиме нові імпортні та експортні заборони. І включатиме жорсткіші заходи щодо верхньої межі цін на нафту", - наголосила фон дер Ляєн.

Також посилять заходи з унеможливлення обходу раніше запроваджених санкцій. Президент ЄК зазначила, що з усіх цих питань відбувається тісна координація з партнерами з "Великої сімки". Як очікується, пропозиції щодо 12-го пакету санкцій будуть представлені наступного тижня.

12-й пакет санкції ЄС проти РФ - це треба знати

21 червня в Європейському Союзі погодили 11-й пакет антиросійських санкцій. З моменту ухвалення останнього пакету антиросійських санкцій ЄС вже минуло чотири місяці, і ця пауза вже викликала занепокоєння української влади.

З’являлися повідомлення про те, що 21-22 жовтня країни Європейського союзу розпочнуть обговорення чергового пакету санкцій.

Редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Йозвяк стверджував, що в ЄС сподіваються дійти згоди щодо нового пакета в листопаді, але це, ймовірно, станеться в грудні.

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