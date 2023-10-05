Крім того, Україна близька до стовідсоткового виконання рекомендацій Євросоюзу для початку перемовин про вступ та очікує на їхній старт вже цьогоріч.

Одинадцятий пакет санкцій проти Росії Євросоюз ухвалив ще у червні. В Офісі президента України звернули увагу лідерів ЄС на таку довготривалу паузу та на те, що це дозволяє Росії виграти час, підготуватися та збільшити ресурси для війни.

"Ця пауза дійсно є. Під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Києві про це згадав президент", - розповів УНІАН заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, Зеленський також провів із цього приводу телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та поставив їй запитання щодо паузи, оскільки проектну законодавчу пропозицію готує саме Єврокомісія.

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"Ми отримали відповіді. І наші команди працюють. Вони позитивні", - зауважив заступник керівника ОП.

На його думку, наразі важко назвати причини такої довготривалої паузи в ухваленні санкцій. Жовква не виключає можливого вплив на це періоду відпусток, які традиційно відбуваються у серпні.

"Але минув вже вересень і ми будемо й надалі ставити це запитання. Наші вимоги відомі. Є ще багато простору для цих санкцій. Зокрема, ядерна сфера, виробництво титану чи ті сектори, де вже санкції були запроваджені, але все ще триває обхід цих обмежень за допомогою третіх країн", - сказав Жовква.

Він підкреслив, що Єврокомісія говорить про те, що в кожному новому пакеті вони намагаються ці лазівки прикрити, однак все ж їх залишається ще багато. Наприклад, у нововироблених російських дронах та ракетах знаходять компоненти з західних країн, в тому числі й ЄС. Про ці факти Україна повідомляє іноземних партнерів.

"Але для нас важливо, щоб новий пакет містив й нові санкції, а не лише заходи щодо уникнення від обходу попередніх", - додав він.

Також у Зеленського нагадали, що наразі залишилося дуже небагато часу до оприлюднення звіту Єврокомісії, однак Україна має "дуже хороші успіхи" у виконанні семи рекомендації ЄС для початку перемовин про вступ.

"Минулого тижня я був на заході однієї з неурядових організацій. Навіть за їхніми дуже критичними інколи оцінками того, що робить влада, з 10 балів ми наразі маємо 8,1. Коли я це обговорював з представниками Єврокомісії, вони заявили, що це співпадає з їхнім баченням", - розповів представник ОП.

За його словами, це "дуже хороша динаміка" і залишився ще певний час для того, щоб "підтягнути хвости". Зокрема, наразі по урядовій лінії вже все зроблено, по законодавчій лінії залишилось ще "півтора закони", які потрібно проголосувати в другому читанні.

Жовква також зауважив, що президент тримає ситуацію на постійному контролі та буквально щотижня проводить відповідні наради.

"Сподіваюся на те, що звіт Єврокомісії буде об'єктивним. І цей об'єктивний звіт надасть відповідні поштовхи для того, щоб вже в середині грудня - 14-15 грудня - на засіданні Європейської Ради було прийнято позитивне рішення щодо початку переговорів для вступу України", - додав він.

Крім того, в ОП підкреслили, що не очікують негативу у звіті Єврокомісії, адже Україна зробила все для того, щоб він був позитивний. Однак, у разі виникнення якихось нюанси, готова їх уточнювати.

За словами Жовкви, наразі Офіс президента отримує інформацію щодо процесу виконання рекомендацій ЄС від залучених до цього процесу органів влади. Зокрема, це профільна віце-прем'єр-міністр, яка запевняє, що Україна наразі "на хорошому треку". Це й законодавча гілка влади - Верховна Рада, у якій президентові говорять про те, що будуть здатні прийняти ті закони, які ще не прийняті. Також це уряд, який заявляє, що ті підзаконні акти, які мали бути прийняті, вже прийняті.

"Аналіз цієї інформації, яка надходить президенту, дозволяє нам бути впевненими у позитивному результаті", - підсумував заступник голови ОП.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомили, що Європейський союз готується розпочати переговори про вступ України до ЄС.

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