Ряд пропозицій, спочатку висунутих виконавчим органом блоку, будуть пом'якшені.

Держави-члени Європейського Союзу повільно просуваються до угоди по 11-му пакету санкцій у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, оскільки ряд пропозицій, спочатку висунутих виконавчим органом блоку, будуть пом'якшені.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з останніми юридичними текстами в стадії обговорення, плани щодо заборони суднам, що перевозять заборонені товари, заходити в порти ЄС, ймовірно, будуть частково скасовані.

Крім того, обмеження, що стосуються перевалки з корабля на корабель і суден, які відключають свої навігаційні системи, включатимуть пільговий період близько 30 днів.

Відео дня

Як йдеться в матеріалі, початкові критерії санкцій були ослаблені в ході постійних переговорів між дипломатичними представниками. У той же час, Угорщина і Греція як і раніше хочуть, щоб деякі їхні компанії були виключені зі списку "міжнародних спонсорів війни".

Крім того, інші країни стурбовані пропозиціями поширити торговельні обмеження на кілька китайських фірм, які постачали заборонені товари в Росію.

Інші запропоновані заходи в новому пакеті включають заборону на транзит багатьох товарів через Росію і формальне припинення потоків нафти з країни по північній гілці нафтопроводу "Дружба".

ЄС сподівається, що пакет буде узгоджений на наступному тижні.

11-й пакет антиросійських санкцій

11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії спрямований на усунення лазівок для обходу антиросійських санкцій. Керівництво ЄС розглядає питання введення санкцій проти Китаю за підтримку російського військово-промислового комплексу в ході війни в Україні.

Євросоюз пропонує новий набір санкційних заходів, спрямованих на обмеження імпорту високотехнологічних військових компонентів в Російську Федерацію.

19 травня лідери країн "Великої сімки" на саміті в Хіросімі домовилися про посилення санкцій проти Росії, про що було оголошено у спільній заяві.

США додали 71 компанію до "чорного списку". Це 69 російських організацій і по одній з Вірменії та Киргизстану.

Крім цього, Великобританія напередодні саміту оголосила про введення заборони на імпорт російських алмазів.

20 травня 2023 року Японія анонсувала посилення санкцій проти Росії. Японія збирається заморозити активи близько 100 осіб, йдеться, зокрема, про причетних до ухилення росіянами від санкцій або їх обходу.

Вас також можуть зацікавити новини: