Путін: Туреччина не відкупиться самими помідорами за збитий Су-24

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час оголошення послання Федеральним зборам РФ.

«В основі наших дій перш за все відповідальність перед своєю країною, перед своїм народом. Ми не збираємося і не будемо брязкати зброєю. Але якщо хтось думає, що, скоївши підлий військовий злочин, вбивство наших людей, вони відбудуться помідорами або якимись обмеженнями у будівельній та інших галузях, то вони глибоко помиляються. Ми ще не раз нагадаємо про те, що вони зробили. І вони ще не раз пошкодують про скоєне. Ми знаємо при цьому, що треба робити», - заявив Путін.

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За його словами, від РФ «не дочекаються нервової, істеричною, небезпечної для нас самих і для всього світу реакції».

Як повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.