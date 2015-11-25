Лавров звинуватив Туреччину в умисному знищенні Су-24: це була "очевидна засідка"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Туреччину в тому, що Су-24 був знищений сплановано.

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Слова російського міністра цитує "Коммерсантъ".

"У нас достатній масив інформації про те, що це був навмисний і спланований акт. Деякі наші партнери, які вчора з нами зв'язувалися, сказали, що це була очевидна засідка: чекали, стежили, шукали приводу", - стверджує Сергій Лавров.

"Я поцікавився, чи не означає така увага Туреччини до цього району, включно з постійними пропозиціями про те, щоб створити буферну зону на цій території, прагнення захистити цю інфраструктуру і не допустити її знищення. На це питання я не отримав відповіді", - заявляє міністр.

Глава російського МЗС також запідозрив владу Туреччини в нібито "пособництві нелегальній економічній діяльності "Ісламської держави": "У світлі вчорашнього випадку з нападом турецьких ВПС на російський літак по-новому постає ситуація з нелегальною торгівлею нафтою, взагалі з нелегальною нафтовою індустрією, яку іділівці створили на своїй території".

Він стверджує, що російський бомбардувальник був збитий "після того, як по нафтовим родовищам (ІД – ред.) почали наноситись прицільні та досить ефективні удари нашою авіацією".

Нагадаємо, раніше турецькі військові випустили заяву, згідно з якою перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Зазначимо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ще 6 жовтня попередив Росію про втрати дружніх відносин між країнами з-за ситуації з Сирією. За його словами, Туреччина не буде мовчазним спостерігачем того, як Росія порушує її повітряний простір.

У зв'язку з такими діями РФ також скликали екстрене засідання НАТО. Тоді генсек Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що не вірить у випадковість цих дій.