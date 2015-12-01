Прем'єр Туреччини закликав РФ припинити "безпідставні" звинувачення і сісти за стіл переговорів

"Нам треба сісти за стіл і обговорити, що робити, замість того, щоб висувати голослівні звинувачення", - заявив Давутоглу у вівторок, 1 грудня, повідомляє Deutsche Welle.

Давутоглу заявив, що Росії "не вдасться відволікти увагу від порушень турецького повітряного простору шляхом висунення безпідставних звинувачень".

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Він знову закликав Росію відкрити військові канали зв'язку для запобігання подібних інцидентів у майбутньому. "Давайте тримати дипломатичні канали відкритими", - сказав глава уряду Туреччини.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Туреччини заявив, що керівництво країни не буде вибачатися перед Росією за збитий військовий літак, але готова до діалогу

Як повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін заявив, що рішення Туреччини збити російський бомбардувальник Су-24 було нібито продиктовано бажанням убезпечити канали постачання контрабандної нафти з територій, контрольованих угрупованням "Ісламська держава".

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган, у свою чергу заявив, що влада не настільки бесчесна, щоб купувати нафту у терористів.

"Ми не настільки безчесні, щоб купувати нафту у терористів. Якщо буде доведено, що ми це робили, я покину своє крісло. Якщо є якісь докази, то нехай їх пред'являть, подивимося", - додав він.