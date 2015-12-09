Ісламісти подвоїли кількість завербованих іноземців – ЗМІ

Про це йдеться у звіті Soufan Group, що базується у Нью-Йорку, передає Радіо Свобода.

Найбільше до ісламістів приєднується вихідців з арабських країн. Але кількість завербованих значно зросла і у країнах Заходу та на пострадянському просторі – у країнах Центральної Азії та російських Чечні й Дагестані.

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У звіті повідомляється, що найбільше бойовиків за цей період було завербовано у Тунісі (6 тисяч). Далі йдуть Саудівська Аравія (2,5 тисяч) та Росія (2,4 тисяч). З країн ЄС до ісламістів упродовж 18 місяців приєдналися 5 тисяч людей.

Зазначається, що близько 30% завербованих бойовиків повертаються у країни Заходу. Цей факт автори звіту називають «важливим викликом безпеці і правопорядку».

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Як повідомляв УНІАН раніше, голова Федерального відомства з охорони конституції Німеччини попередив, що існує небезпека радикалізації біженців, які прибули нещодавно з Сирії та Іраку.