Путін хоче, щоб британці долучилися до розшифрування "чорних скриньок" збитого Су-24

Під час розмови глава РФ запросив британських фахівців взяти участь у розшифруванні даних бортових самописців збитого в Сирії Су-24, передає сайт Кремля.

"Девід Кемерон висловив співчуття у зв'язку зі знищенням російського військового літака в Сирії. Володимир Путін запросив британських фахівців взяти участь у розшифруванні даних бортових самописців зі збитого Су-24", - йдеться у повідомленні.

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Раніше агентство ANNA-News повідомило про виявлення бортового самописця зі збитого російського бомбардувальника Су-24.

Незабаром глава Міноборони Сергій Шойгу доповів президенту Росії володимиру Путіну, що параметричний самописець зі збитого ВПС Туреччини російського літака Су-24 знайдено.

Нагадаємо, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.