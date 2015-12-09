Путін хоче, щоб британці долучилися до розшифрування "чорних скриньок" збитого Су-24
Російський президент Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Британії Девідом Кемероном.
Під час розмови глава РФ запросив британських фахівців взяти участь у розшифруванні даних бортових самописців збитого в Сирії Су-24, передає сайт Кремля.
"Девід Кемерон висловив співчуття у зв'язку зі знищенням російського військового літака в Сирії. Володимир Путін запросив британських фахівців взяти участь у розшифруванні даних бортових самописців зі збитого Су-24", - йдеться у повідомленні.
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Раніше агентство ANNA-News повідомило про виявлення бортового самописця зі збитого російського бомбардувальника Су-24.
Незабаром глава Міноборони Сергій Шойгу доповів президенту Росії володимиру Путіну, що параметричний самописець зі збитого ВПС Туреччини російського літака Су-24 знайдено.
Нагадаємо, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.