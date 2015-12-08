Путіну показали "чорні ящики" збитого у Туреччині Су-24

Міністр представив «чорний ящик» під час зустрічі з главою держави ввечері у вівторок. Кадри зустрічі були показані в ефірі «Росія-24», передає РБК.

«Ми активно працювали по території, де базуються бойовики, які розстріляли нашого льотчика, я іншого слова знайти не можу. В результаті цієї роботи ці території звільнені спецоперації силами і спецназу сирійської армії з пошуку екіпажу, і сирійські військові, обстежуючи територію, виявили місце падіння нашого літака», — розповів Шойгу.

Міністр зазначив, що бойовики йшли з території падіння літака. «Вони нічого не встигли зняти з літака, було виявлено параметричний самописець, який ми доставили сюди, і тут я хотів би вам представити», - сказав Шойгу.

Путін доручив міністру розкрити самописець лише в присутності міжнародних експертів. Він додав, що розшифровка допоможе визначити точну траєкторію його руху, а також те, де він перебував у момент знищення: «Наскільки я розумію, параметричний самописець дасть нам можливість точно зрозуміти всю траєкторію руху Су-24 з моменту його зльоту і до моменту падіння: швидкість, висота, всі повороти по ходу руху».

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«Тобто, ми зможемо зрозуміти, де він перебував і де по ньому було завдано цей зрадницький удар з боку турецьких ВПС », - додав глава держави РФ.

Які б дані не були виявлені на бортовому самописці, це не змінить відносини у Туреччині, підкреслив президент: «Відразу ж хочу застерегти, звичайно, нам потрібно це знати, але чого б ми не дізналися, наше ставлення до вчиненого турецькькою владою не зміниться. Ми ставилися, ще раз кажу, до Туреччини не тільки як до дружньої країні, але і як до союзника з боротьби з терором, і ніхто не очікував ось цього підлого, зрадницького удару в спину».

Раніше агентство ANNA-News повідомило про виявлення бортового самописця зі збитого російського бомбардувальника Су-24.

Нагадаємо, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.