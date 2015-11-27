Турецькі ЗМІ розповіли про дії пілотів F-16 перед знищенням російського Су-24

Про це розповів неназваний військовий чиновник Туреччини, повідомляє РБК з посиланням на газету Hurriyet.

За його словами, турецькі військові правила і процедури передбачають, що при появі загрози льотчики мають всі повноваження "натиснути на кнопку". При збройних конфліктах ніякого додаткового дозволу від командування на атаку не потрібно. Кожна дія пілотів контролюється у режимі реального часу відповідними командирами.

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"Протягом п'яти хвилин були проінформовані командувач протиракетної оборони ВПС Туреччини Мехвет Шанвер і головком ВПС генерал Абідін Унал. Не отримавши команди на скасування процедури ні від одного з командирів, пілоти реалізували її", — розповів чиновник.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір країни.

Турецькі військові незабаром опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

25 листопада, в ефірі турецького каналу Fox оприлюднили запис, на якому виразно чути попередження пілотів F-16 екіпажу російського Су-24 про необхідність змінити курс.

Крім цього, напередодні Анкара оприлюднила зображення радара, на якому видно, що Су-24 таки пролетів над півднем Туреччини, перед тим як був збитий.

У російському Міноборони виклали свою версію інциденту з Су-24 і продемонстрували карту з нібито маршрутом польоту літака. Згідно з версією РФ, це турецький винищувач нібито порушив повітряний простір Сирії, а не Су-24 вторгся в повітряний простір Туреччини.