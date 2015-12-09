Університет в Шотландії позбавив Трампа наукового ступеня - ЗМІ
Шотландський Університет Роберта Гордона заявив, що відкликає почесний вчений ступінь в американського мільярдера Дональда Трампа, який є головним кандидатом від Республіканської партії на пост президента США.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
У прес-службі університету пояснили, що ряд заяв, які Трамп зробив під час своєї виборчої кампанії, суперечать етиці і цінностями навчального закладу.
Причиною стала заява Трампа про те, що в'їзд мусульман в США повинен бути повністю припинений після інциденту зі стріляниною в Сан-Бернардіно, під час якої загинули 14 людей.
Крім того, після серії нападів в Парижі, які відбулися на початку листопада, Трамп пропонував створити в США обов'язкову базу даних всіх мусульман.
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Заява Трампа викликала критику у цілого ряду світових політиків і громадських організацій. Білий дім закликав республіканців відмовитися від підтримки Трампа і відсторонити його від виборів.
Трамп отримав почесну ступінь (DBA) в Університеті Роберта Гордона в 2010 році.