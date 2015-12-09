Білий дім закликав республіканців відмовитись від висунення Трампа на пост президента

Про це він заявив на брифінгу у вівторок, повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.

Ернест закликав республіканців відмовитися висувати Трампа на пост президента. За його словами, інші можливі претенденти від цієї партії не повинні підтримати Трампа, якщо він переможе на попередніх виборах.

"Зараз питання до іншої частини Республіканської партії, чи дійсно вона збирєються бути втягнута в цій смітник історії з ним", - зазначив Ернест.

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У свою чергу, в Канаді прозвучали заклики перейменувати будівлі, що носять ім'я американського мільярдера і кандидата на посаду президента США Дональда Трампа, в Торонто (провінція Онтаріо) і Ванкувері (провінція Британська Колумбія), повідомляє ТАСС.

"Торонто - місто, де шанобливо ставляться до всіх. Дональд Трамп є фашистом", - написав у своєму мікроблозі Twitter член муніципальної ради найбільшого мегаполісу Канади Джош Метлоу. Як повідомив у вівторок телеканал CTV, чиновник має намір написати відповідний запит до "власників будівлі, що носить ім'я Трампа".

З такою ж пропозицією виступив відомий міський проектувальник з Ванкувера Брент Тодеріан. "Трамп закликає заборонити мусульманам в'їзд в США. Я закликаю жителів Ванкувера видалити його ім'я (з міського будівлі)", - написав він також в мікроблозі Twitter.

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У "Вежах Трампа" (Trump Tower), які розташовані в ділових центрах Торонто і Ванкувера, знаходяться дорогі готелі та елітне житло. Будівля у Ванкувері належить компанії самого Трампа, а будівлею в Торонто володіє канадська фірма, акціонером якої є американський мільярдер.

Нагадаємо, Трамп запропонував заборонити в'їзд в країну для всіх мусульман. Це сталося після вбивства 14 чоловік в каліфорнійському місті Сан-Бернардіно, яке вчинило мусульманське подружжя. Білий дім і колеги по партії розкритикували цю пропозицію Трампа.