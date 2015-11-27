Голова Єврогрупи припустив створення "міні-Шенгену" в майбутньому

Про це заявив голова Єврогрупи, нідерландський міністр фінансів Єрун Дейсселблум, передає українська редакція "Німецької хвилі". Він підкреслив, що країни, які не охороняють достатньою мірою кордони Євросоюзу й при цьому не беруть участі у розподіленні потоку мігрантів, ставлять під загрозу існування Шенгенської зони в її нинішньому вигляді. "Деякі країни зараз кажуть: "Це не наша проблема. Це ваша. Удачі!", - заявив Єрун Дейсселблум в інтерв'ю виданням De Tijd та L`Echo.

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За словами голови Єврогрупи, є кілька країн, що тягнуть на собі найважчий тягар кризи шукачів притулку і приймають найбільше мігрантів. Цими країнами, на його думку, є Швеція, Німеччина, Австрія, Бельгія та Нідерланди. При цьому інші країни Шенгенської зони, зокрема на Сході Європи, неохоче виконують план Єврокомісії щодо перерозподілу мігрантів, які прибули до Європи з початку року.

У разі, якщо ситуація не зміниться, країни, що приймають біженців, ризикують своїми системами соцзахисту. "Щоб захистити їх, потрібно захищати зовнішні кордон. В іншому разі багато людей будуть приходити і вимагати допомоги і підірвуть систему. Це те, що зараз відбувається в Нідерландах", - сказав він.

З боку Нідерландів ідея створення "міні-Шенгену" лунала вже раніше цього місяця. Однак Німеччина, без якої реалізація такого плану є неможливою, одразу ж дистанціювалася від неї.