Міноборони РФ вважає інцидент з сейнером провокацією влади Туреччини проти операції РФ у Сирії

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони РФ.

Турецькому військовому дипломату було зроблено жорстке подання "про можливі згубні наслідки безрозсудних дій офіційної Анкари щодо російського військового контингенту, який виконує завдання по боротьбі з міжнародним тероризмом в Сирії".

Зокрема, до відома Гюнеша була доведена "глибока стурбованість черговими провокаційними діями турецької сторони щодо російського сторожового корабля "Сметливый" в Егейському морі", який для попередження зіткнення з турецьким судном "Гечіджілер Баликчилик" був змушений відкрити попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї на відстані, що гарантує неураження турецького корабля".

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"Тільки завдяки щасливому випадку вдалося уникнути трагедії", - заявили у російському військовому відомстві.

Відзначається, що Гюнеш обіцяв негайно довести до турецької влади зміст російського подання.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня екіпаж сторожового корабля ВМФ Росії "Сметливый" в Егейському морі відкрив вогонь зі стрілецької зброї по турецькому рибопромисловому судну, що наближалося до нього, після чого це судно, так і не виходячи на зв'язок, змінило курс.

Після інциденту до Міноборони Росії був викликаний військовий аташе при посольстві Туреччини.

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