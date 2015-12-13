Російський військовий корабель відкрив вогонь по турецькому судну в Егейському морі

У прес-службі Міноборони РФ заявили, що вогонь відкрили "щоб запобігти зіткненню". У російському відомстві стверджують, що сейнер не відповідав на спроби зв'язатися з ним.

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"У 9.03 мск (8.03 за Києвом) вахтова служба корабля виявила на відстані близько 1 тис. метрів турецьке судно, що наближалося СК "Сметливий", що стоїть на якорі, з правого борту. Незважаючи на численні спроби "Сметливого" екіпаж турецького сейнера не йшов на радіоконтакт з російськими моряками і не відповідав на спеціальні візуальні сигнали світлового семафора і сигнальних ракет", - йдеться в повідомленні

Згідно з повідомленням, "при зближенні турецького сейнера з російським сторожовим кораблем на відстань близько 600 метрів, з метою недопущення зіткнення кораблів, по ходу руху турецького судна на відстані гарантованого неураження, було застосовано стрілецьку зброю, - зазначили у відомстві. - Відразу після цього турецьке судно різко змінило курс і не виходячи на контакт з російським екіпажем продовжило рух повз СК "Сметливий" на відстані 540 метрів".

Як повідомляв УНІАН, відносини між РФ і Туреччиною загострилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни. Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.