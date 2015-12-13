Інцидент в Егейському морі: Військового аташе Туреччини викликали в Міноборони РФ
14:39, 13 грудня 2015Світ
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Військовий аташе при посольстві Туреччини в Москві терміново викликаний в Міністерство оборони РФ у зв'язку з інцидентом в Егейському морі.
Військовий аташе Туреччини викликаний в Міноборони РФ / function.mil.ru
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті російського оборонного відомства.
"Заступником Міністра оборони РФ Анатолієм Антоновим в Міноборони Росії викликаний військовий аташе при посольстві Туреччини в Росії", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, екіпаж сторожового корабля (СК) ВМФ Росії "Сметливий" відкрив вогонь зі стрілецької зброї по турецькому сейнеру в Егейському морі.
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