Інцидент в Егейському морі: Військового аташе Туреччини викликали в Міноборони РФ

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті російського оборонного відомства.

"Заступником Міністра оборони РФ Анатолієм Антоновим в Міноборони Росії викликаний військовий аташе при посольстві Туреччини в Росії", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, екіпаж сторожового корабля (СК) ВМФ Росії "Сметливий" відкрив вогонь зі стрілецької зброї по турецькому сейнеру в Егейському морі.