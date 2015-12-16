Керрі: президент Сирії Башар аль-Асад не має політичного майбутнього

01:47, 16 грудня 2015
Світ
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Вашингтон готовий співпрацювати з Москвою у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава», заявив держсекретар США Джон Керрі 15 грудня після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. 

REUTERS

При цьому Керрі повторив позицію США, що президент Сирії Башар аль-Асад не має політичного майбутнього, передає Радіо Свобода.

За словами Джона Керрі, він з Володимиром Путіним досягли порозуміння щодо залучення груп сирійської опозиції до участі у переговорах з мирного врегулювання у Сирії, які мають відбутися у Нью-Йорку.

Керрі наголосив, що ні бойовики угруповання «Ісламська держава», ні «Фронту ан-Нусра», пов’язаного з «Аль-Каїдою», не будуть залучені до переговорів.

За словами держсекретаря США, він обговорив з Путіним питання щодо обміну інформацією про місця проведення антитерористичної операції у Сирії.

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Голова МЗС Росії Сергій Лавров після зустрічі Керрі з Путіним заявив, що сторони домовилися про кооперацію проти угруповання «Ісламська держава» у Сирії. Він підтвердив, що міжнародна зустріч щодо врегулювання ситуації у Сирії відбудеться 18 грудня у Нью-Йорку.

Окрім Сирії під час візиту до Москви Джон Керрі мав також обговорити питання щодо України. Утім після зустрічі сторони заявили лише про необхідність виконання мінських домовленостей

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