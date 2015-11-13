В Києві затримали одного з ватажків ісламістів "Фронту ан-Нусра"
12:59, 13 листопада 2015Суспільство
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Один з лідерів терористичної організації перебував у міждержавному розшуку.
У Києві затримали ватажка терористів "ан-Нусра" / УНІАН
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
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"Громадянин однієї з колишніх республік СРСР у 2013 - 2014 роках брав участь у сирійському військовому конфлікті. У 2015 році бойовик очолив окремий джамаат міжнародної терористичної організації "Фронт ан-Нусра", - розповіли в СБУ.
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