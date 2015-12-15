Санкції з РФ будуть зняті після виконання Мінських угод - Керрі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Держсекретар США Джон Керрі сказав за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним і главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

«Хочу також підкреслити, що необхідно зробити кроки, що стосуються імплементації Мінських домовленостей і продовжувати зусилля для того, щоб вирішити конфлікт в Україні. Ми погодилися в тому, що нам потрібно продовжувати двосторонні оцінки, за якими домовилися. Що чим скоріше будуть імплементовані Мінські угоди, тим швидше можуть бути скасовані санкції США і Євросоюзу», - сказав Керрі.

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Він підкреслив, що повинні бути виконані зобов'язання кожної із сторін відповідно до Мінської угоди.

«Ми знаємо, що ще залишилося виконати велику роботу», - сказав він.

У теж час, Лавров заявив, що під час переговорів сторони обмінялися оцінками щодо врегулювання кризи в Україні.

«І Росія, і США в розвиток тих домовленостей, які були досягнуті між президентами Путіним і Обамою, підтримують мінські домовленості і нормандський формат і будуть використовувати всі свої можливості для того, щоб домогтися повного виконання мінських угод», - сказав Лавров.

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Він зазначив, що є конкретні ідеї про те, як це найбільш ефективно просувати, «і ми розраховуємо залишатися в контакті з нашими американськими колегами».