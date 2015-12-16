Amnesty International: Туреччина повертає мігрантів до Сирії та Іраку

Починаючи з вересня, сотні мігрантів були затримані на західному кордоні Туреччини та були переміщені на понад тисячу кілометрів до центрів утримання під вартою, розташованих на півдні та сході країни. Про це йдеться у доповіді Amnesty International під назвою "Сторож Європи", передає українська редакція "Німецької хвилі".

За словами експерта у справах біженців Amnesty International у Німеччині Вібке Юдіт, Туреччина ставить біженців "перед нелюдським вибором" - або залишатися невизначений час під вартою, або повернутися на батьківщину до Сирії та Іраку, "де їм загрожують переслідування, тортури і смерть". Таким чином, Туреччина "явно порушує міжнародне право" і чинить "у сильному контрасті до своєї дотепер дуже гуманітарної поведінки", наголошує Вібке Юдіт.

Як повідомили правозахисникам самі мігранти, під час утримання під вартою їм забороняли мати будь-які контакти із зовнішнім світом. Через це, за словами експерта, існує значна кількість незареєстрованих схожих випадків. Експерти також наголошують на неналежних умовах утримання у центрах для біженців. За словами представника Amnesty International в Анкарі, на "центри утримання" біженців перетворилися центри прийому біженців, які фінансує ЄС.

Перед самітом ЄС, який відбудеться 17-18 грудня, Amnesty International закликала Євросоюз створити незалежний моніторинг плану дій ЄС та Туреччини. Нагадаємо, Брюссель та Анкара ведуть переговори про те, щоб Туреччина за підтримки ЄС стримувала потік біженців.