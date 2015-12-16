Amnesty International: Туреччина повертає мігрантів до Сирії та Іраку

10:48, 16 грудня 2015
Світ
1484 0

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закидає Туреччині відправку біженців назад до Сирії та Іраку. 

REUTERS

Починаючи з вересня, сотні мігрантів були затримані на західному кордоні Туреччини та були переміщені на понад тисячу кілометрів до центрів утримання під вартою, розташованих на півдні та сході країни. Про це йдеться у доповіді Amnesty International під назвою "Сторож Європи", передає українська редакція "Німецької хвилі".

За словами експерта у справах біженців Amnesty International у Німеччині Вібке Юдіт, Туреччина ставить біженців "перед нелюдським вибором" - або залишатися невизначений час під вартою, або повернутися на батьківщину до Сирії та Іраку, "де їм загрожують переслідування, тортури і смерть". Таким чином, Туреччина "явно порушує міжнародне право" і чинить "у сильному контрасті до своєї дотепер дуже гуманітарної поведінки", наголошує Вібке Юдіт.

Як повідомили правозахисникам самі мігранти, під час утримання під вартою їм забороняли мати будь-які контакти із зовнішнім світом. Через це, за словами експерта, існує значна кількість незареєстрованих схожих випадків. Експерти також наголошують на неналежних умовах утримання у центрах для біженців. За словами представника Amnesty International в Анкарі, на "центри утримання" біженців перетворилися центри прийому біженців, які фінансує ЄС.

Перед самітом ЄС, який відбудеться 17-18 грудня, Amnesty International закликала Євросоюз створити незалежний моніторинг плану дій ЄС та Туреччини. Нагадаємо, Брюссель та Анкара ведуть переговори про те, щоб Туреччина за підтримки ЄС стримувала потік біженців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter