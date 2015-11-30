Меркель заявила про держави, які готові розселити біженців з турецьких таборів

Німецький лідер Ангела Меркель заявила, що всередині ЄС наразі формується група з восьми держав, які готові до розселення біженців з турецьких таборів у наступному році.

Про це пише Європейська правда з посиланням на EUobserver.

Як повідомляє видання, перед самітом ЄС-Туреччина, лідери Австрії, Бельгії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Люксембургу, Нідерландів та Швеції провели окрему зустріч у Брюсселі, на якій домовилися про якнайшвидше виконання плану щодо розміщення біженців згідно з домовленостями, затвердженим на саміті ЄС-Туреччина.

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"Мета (зустрічі) полягала в тому, щоб наблизити виконання плану ЄС-Туреччина щодо розміщення мігрантів" – заявила Меркель в інтерв'ю журналістам у неділю ввечері, повідомляє Politico.

Канцлер Німеччини також повідомила про те, так званий союз добровольців "почне реалізацію плану з розселення біженців протягом найближчих днів, у співпраці з комісією".

"Ми не повинні втрачати час", - підкреслила Меркель

Також наразі відомо, що конкретні цифри на зустрічі не обговорювалися. Меркель заявила, що це "питання буде вирішено найближчим часом".

Нагадаємо, раніше у європейських ЗМІ з’явилась інформація, що у Європі сформувалася група країн, готових прийняти певну кількість біженців з Близького Сходу, які нині перебувають в Туреччині, у обмін на сприяння Туреччини зменшенню потоку біженців до ЄС.

Варто також додати, що в уряд Нідерландів вже обговорюють ідею створення "міні-Шенгену" і введення паспортного контролю на кордонах з низкою країн ЄС.