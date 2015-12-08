В Егейському морі біля берегів Туреччини загинули діти-мігранти

Діти загинули біля берегів Туреччини, передає українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на на турецьку агенцію Anadolu. Діти належали до групи афганських мігрантів, човен яких перекинувся неподалік від узбережжя поблизу міста Чешме, що у 80 км від Ізміра - навпроти грецького острова Хіос. Серед загиблих - шестимісячна дитина. Повідомляється, що чотирьох дорослих, а також 12-річного хлопця вдалось врятувати - їх знайшли у воді з ознаками переохолодження. Ще двоє мігрантів вважаються зниклими безвісти.

Читайте такожБільше 20 мігрантів загинули біля берегів Греції

Тільки напередодні на березі у Чешме виявлений труп дівчинки приблизно п'яти років. Місцева поліція припускає, що дитина має сирійське походження і була серед мігрантів.

За даними ООН, з початку року берегів Європи дісталися вже понад 880 тис. мігрантів, що приблизно в чотири рази більше за аналогічну цифру за весь 2014 рік. Як повідомили 1 грудня в UNICEF, берегів Європи, перетнувши Середземне море, цього року дісталися близько 214 тис. дітей. Багато неповнолітніх загинули під час небезпечної подорожі морем - лише у жовтні в східному Середземномор'ї загинули щонайменше 90 дітей. У Німеччині в 2015 році зареєстрували 82 тис. мігрантів, які молодші за 18 років.