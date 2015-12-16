Єврокомісія пропонує добровільний механізм переселення мігрантів

Це має допомогти країні впоратися з хвилею біженців, та мобілізувати Анкару до обмеження напливу нелегальних мігрантів до Євросоюзу, повідомляє Польське радіо.

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За різними даними, у турецьких таборах перебуває понад 2 млн мігрантів. Єврокомісія звернулася до країн-членів Євросоюзу щоб на добровільних засадах прийняти у себе частину мігрантів. Конкретної кількості не вказано, але йдеться про осіб, зареєстрованих у турецьких таборах до 29 листопада.

Комісія застерігає, що механізм буде перервано, якщо Анкара не виконуватиме взятих на себе зобов’язань – якщо кількість нелегальних мігрантів з Туреччини до Європи буде різко рости. Єврокомісія також поінформувала про призупинення участі в програмі Швеції – у зв’язку з тим, що в цій країні зареєстровано рекордну кількість заяв про притулок.