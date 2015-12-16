Греція готова захищати свою міграційну політику

Коментарі прозвучали незадовго до саміту Євросоюзу, головними темами якого стануть проблеми міграції та тероризму, передає Бі-бі-сі.

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Грецький міністр у справах міграції Янніс Музалас заявив, що його країна, маючи обмежені можливості, зробила величезний внесок у врегулювання міграційної кризи.

Він також додав, що Греція потребує технічної допомоги (зокрема в апаратах для зняття відбитків пальців), щоб проводити реєстрацію прибуваючих біженців на високому рівні.

Греція є основним перевалочним пунктом для мігрантів, які направляються в Європу з країн Близького Сходу і Африки.

У листопаді в Грецію щодня прибували близько 3,5 тис. осіб.