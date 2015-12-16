У Туреччині затримали 27 російських кораблів - ЗМІ

Затримання відбулося нібито у відповідь на дії Росії, яка затримала вісім кораблів під турецькими прапорами, повідомляє Дождь з посиланням на Habertürk.

За непідтвердженими заявами турецької сторони, на борту одного із вантажного судна MAHMUT SAKA інспектори портконтролю навмисно вивели з ладу обладнання, щоб створити об'єктивну причину для затримання.

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Зазначається, що представники Росії і Туреччини почали обговорювати вирішення питання електронною поштою. Поки невідомо, де і коли можуть відбутися переговори. Видання пише, що обидві сторони "висловили намір вирішити проблему".

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня екіпаж сторожового корабля ВМФ Росії "Сметливый" відкрив вогонь зі стрілецької зброї по турецькому рибопромисловому судну в Егейському морі, після чого останнє, так і не виходячи на зв'язок, змінило курс.

Після інциденту в Міноборони Росії був викликаний військовий аташе при посольстві Туреччини.