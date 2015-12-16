Посольство РФ в Анкарі заперечує затримання російських кораблів
Російське посольство в Анкарі не отримувало звернень від російських судновласників щодо інцидентів з неправомірним затриманням в турецьких портах.
Про це розповів прес-аташе диппредставництва Ігор Митяков, пише Лента.ру з посиланням на ТАСС.
«Судна проходять державний контроль на безпеку мореплавства. Але ці перевірки реалізуються в рамках міжнародного законодавства і правил», — додав Дмитро Таланов, генеральний консул Росії в портовому місті Трабзон, розташованому на березі Чорного моря.
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Відзначається, що Туреччина має право перевіряти на безпеку мореплавства будь-які торгові судна. Однак часто такий контроль є вибірковим. При цьому, за інформацією ТАСС, за напруженості у відносинах між Анкарою і Москвою турецька сторона вирішила перевіряти весь морський транспорт з Росії.
Як повідомляв УНІАН, за даними Habertürk, в різних портах Туреччини одночасно затримали 27 російських суден.