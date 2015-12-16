Сирійська опозиція звинуватила Росію у співпраці з ІДІЛ

Про це заявив начальник Генштабу Вільної армії Сирії (САС) генерал-майор Халід Ахмед Біррі, повідомляє Aa.com.tr.

"Росія співпрацює як з режимом, так і з ІДІЛ. Інакше кажучи, Росія не ставить перед собою мету вести боротьбу з тероризмом", - підкреслив генерал.

За його словами, імовірно, Росія купує нафту у ІДІЛ.

"Передбачається, що на сході Хомса та інших районах країни розташовані другі у світі за величиною родовища газу. Таким чином, росіяни хочуть захистити їх у власних інтересах. Для нас очевидний той факт, що ІДІЛ є партнером режиму і діє синхронно з ним. Останні події вказують на те, що режим Асада і Росія купують нафту у ІДІЛ. Нещодавно були перехоплені переговори між бойовиками ІДІЛ і російськими командирами, які керують атаками", - сказав він.

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Разом з тим, за його словами, необхідно створити запропоновану Туреччиною зону безпеки на півночі Сирії.

"Це звузить можливості Росії у прикордонній зоні. Для того, щоб перешкодити цьому, Росія інтенсифікувала атаки в рамках військової операції в Сирії", - зазначив він.

Нагадаємо, дохід бойовиків "Ісламського держави" від продажу нафти становить $40 млн на місяць, заявила влада США. За їх даними, більшу частину контрабандної сировини купує уряд Башара Асада.