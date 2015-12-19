РБ ООН прийняла резолюцію по мирному врегулюванню конфлікту в Сирії

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Associated Press.

Згідно з документом, ООН повинна взяти на себе організацію переговорів між сирійським урядом і опозицією. Переговори повинні початися в січні 2016 року.

Також згідно з резолюцією, протягом шести місяців мають бути сформовані органи влади перехідного періоду, які будуть такими, що "заслуговують довіри, всеохоплюючі і світські".

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Крім того, протягом 1,5 років у Сирії повинні пройти "вільні і справедливі вибори" під контролем ООН і відповідно до міжнародних стандартів.

У резолюції підкреслюється важливість паралельної роботи, як над політичним врегулюванням кризи в Сирії, так і над припиненням вогню. Наголошується, що обидва ці питання повинні бути вирішені якомога швидше. Пропозиції з контролю за дотриманням перемир'я повинен представити генсек ООН Пан Гі Мун протягом місяця.

Радбез ООН закликав сторони конфлікту забезпечити доступ гуманітарних працівників в райони, які постраждали від бойових дій і утриматися від атак, спрямованих на мирних жителів і цивільні об'єкти.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Рада Безпеки ООН у четвер, 17 грудня, одноголосно прийняла резолюцію, що зобов'язує країни припиняти фінансування та надання будь-якої іншої підтримки "Ісламській державі", "Аль-Каїді" і "пов'язаним з ними особам, групам, підприємствам і організаціям".