РБ ООН прийняла резолюцію про припинення фінансування ІД та інших терористичних угруповань
Рада Безпеки ООН у четвер одноголосно прийняла резолюцію, що зобов'язує країни припиняти фінансування та надання будь-якої іншої підтримки "Ісламській державі", "Аль-Каїді" і "пов'язаним з ними особам, групам, підприємствам і організаціям".
Про це повідомляє ТАСС.
Документ, заснований на VII главі Статуту ООН і обов'язковий для виконання, зокрема, вимагає "негайно заморозити" їх кошти та фінансові активи, не допускати "прямого або непрямого" постачання їм зброї, а також закликає "прийняти енергійні і рішучі заходи для припинення потоків коштів та інших фінансових активів та економічних ресурсів, які направляються особам і організаціям".
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РБ ООН підкреслила, що ті, хто надає підтримку ІД або "Аль-Каїді", "підлягає включенню до санкційного списку", а "ті, хто винен у скоєнні, організації або підтримці терористичних актів, повинні бути притягнуті до відповідальності".
Будь-які особи та організації, які надають підтримку ІД, будуть включені в санкційний список - резолюція РБ ООН.