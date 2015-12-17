РБ ООН прийняла резолюцію про припинення фінансування ІД та інших терористичних угруповань

Про це повідомляє ТАСС.

Документ, заснований на VII главі Статуту ООН і обов'язковий для виконання, зокрема, вимагає "негайно заморозити" їх кошти та фінансові активи, не допускати "прямого або непрямого" постачання їм зброї, а також закликає "прийняти енергійні і рішучі заходи для припинення потоків коштів та інших фінансових активів та економічних ресурсів, які направляються особам і організаціям".

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РБ ООН підкреслила, що ті, хто надає підтримку ІД або "Аль-Каїді", "підлягає включенню до санкційного списку", а "ті, хто винен у скоєнні, організації або підтримці терористичних актів, повинні бути притягнуті до відповідальності".

Будь-які особи та організації, які надають підтримку ІД, будуть включені в санкційний список - резолюція РБ ООН.