Асад вважає, що війна в Сирії затягується через спроби Заходу змінити владу в країні

Про це заявив президент САР Башар Асад в інтерв'ю нідерландському телеканалу NPO2, передає ТАСС.

За його словами, конфлікт міг би завершитися менш ніж за один рік, якби міжнародна спільнота "вжила заходів, спрямованих на те, щоб зупинити потік" іноземців, які приєднуються до лав бойовиків.

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Проте жодна із західних країн, за словами президента Сирії, не готова по-справжньому сприяти завершенню війни.

"Проблема полягає в тому, що вони досі надають їм (бойовиків) підтримку на щоденній основі... оскільки хочуть, щоб рішенням, яке вони називають політичним рішенням, стала зміна влади в країні. Тому все це буде затягуватися", - зазначив Асад.

Нагадаємо, вчора президент РФ Путін у ході прес-конференції повідомив, що російська повітряна операція в Сирії буде продовжуватися до завершення наступу сирійських збройних сил проти ісламістів.