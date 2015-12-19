Китай звинувачує США в провокації біля спірних островів у Південно-Китайському морі

23:55, 19 грудня 2015
Світ
591 0

Китай звинувачує США у "серйозної військової провокації", якою вважає проліт двох бомбардувальників В-52 біля одного з островів у Південно-Китайському морі.

REUTERS

Міністерство оборони Китаю заявило 19 грудня, що інцидент стався вранці 10 грудня біля спірних островів Спратлі, передає ru.krymr.com. Вашингтон заявив в той же день, що зазвичай веде тренувальні польоти у цьому регіоні і розслідує звіти про цей інцидент.

Читайте такожЄвросоюз прокоментував інцидент між США та КНР у Південно-Китайському моріВидання The Wall Street Journal 18 грудня навело дані неназваних чиновників Пентагону про те що, один з бомбардувальників випадково пролетів на відстані двох морських миль від штучно створених островів, це могло відбутися через погані погодні умови.

Китай претендує на значну частину Південно-Китайського моря, хоча В'єтнам, Малайзія, Бруней, Сінгапур і Тайвань також мають свої інтереси в цьому регіоні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter