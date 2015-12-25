Уряд Туреччини про готовність відповісти на санкції РФ: "У нас є і план Б, і план В"

Про це заявив заступник прем'єр-міністра Туреччини Лютфі Елван, передає агентство "Анадолу".

"Побачимо, побачимо, що вони зроблять, які санкції введуть. Звичайно, якщо вони почнуть дотримуватися такого підходу, і у нас є кроки у відповідь. У нас теж є план Б, план В. Всі вони готові", - наголосив він.

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Нагадаємо, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.