В ООН визначили дату і місце проведення переговорів щодо Сирії

Про це йдеться у заяві офісу спецпредставника генерального секретаря ООН по Сирії Стаффана де Містури, передає Lenta.ru. "Спецпредставник має намір завершити консультації на початку січня для того, щоб почати сирійські переговори до наміченої дати 25 січня 2016 року в Женеві", - наголошується в документі.

Читайте такожРозбіжності довкола легітимності: Росія та Катар не змогли домовитися про майбутнє АсадаСтаффан де Містура планує на початку січня завершити консультації з формування делегацій опозиції і влади на переговори.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня міністр закордонних справ Сирії Валід Муаллем заявив, що Дамаск готовий до участі в діалозі в Женеві без будь-якого іноземного втручання.

Перед цим, 18 грудня в Нью-Йорку Рада Безпеки ООН за підсумками п'ятигодинної дискусії одноголосно ухвалила резолюцію в підтримкуполітичного процесу в Сирії.