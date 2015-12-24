Голова МЗС Сирії: офіційний Дамаск готовий до переговорів з опозицією в Женеві

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муалем під час візиту до Пекіна, передає українська редакція "Німецької хвилі". За його словами, Дамаск "готовий взяти участь у діалозі в Женеві без жодних закордонних втручань". "Наша делегація буде готова, як тільки отримає список опозиційної делегації", - сказав сирійський міністр.

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Голова МЗС розраховує, що ці переговори допоможуть сформувати новий уряд у Сирії. "Ми сподіваємося, що цей діалог буде успішним, щоб допомогти нам у формуванні уряду національної єдності", - наголосив Валід аль-Муалем.

У той же час головний сирійський дипломат додав, що Сирія також очікує на список "терористичних організацій", яким не дозволять взяти участь у переговорах. Відповідний список за дорученням ООН складає Йорданія, його проект було представлено минулої п’ятниці. До нього, зокрема, увійшли, терористичні угруповання "Ісламська держава" та "Фронт ан-Нусра".

Нагадаємо, 18 грудня Рада Безпеки ООН одноголосносхвалила резолюцію про план мирного врегулювання сирійського конфлікту. Згідно з документом, перемир'я у Сирії має набути чинності в січні 2016 року. Планом передбачено також формування перехідної влади та проведення виборів упродовж 18 місяців під контролем ООН.