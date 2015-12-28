Кремль розширив санкції проти Туреччини

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні указі президента РФ Володимира Путіна.

«Заборона або обмеження для організацій, що перебувають під юрисдикцією Турецької Республіки, а також для організацій, контрольованих громадянами Турецької Республіки і (або) організаціями, що перебувають під юрисдикцією Турецької Республіки, на виконання (надання) ними окремих видів робіт (послуг) на території Російської Федерації з переліку, визначеного урядом Російської Федерації», - йдеться в документі

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Путін ввів санкції проти Туреччини «з метою захисту національної безпеки і національних інтересів РФ»..

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Зокрема, вводиться заборона або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію РФ окремих видів товарів з Туреччини. Крім того, вводиться заборона або обмеження для організацій, що перебувають під юрисдикцією Туреччини, на виконання (надання) ними окремих видів робіт (послуг) на території РФ.

Також Путін увів заборону для роботодавців, замовників робіт (послуг), не включених до переліку, який визначається урядом РФ, на залучення з 1 січня 2016 року для здійснення трудової діяльності, виконання робіт (надання послуг) працівників із числа громадян Туреччини, які не перебувають у трудових і (або) цивільно-правових відносинах із зазначеними роботодавцями, замовниками робіт (послуг) станом на 31 грудня 2015 року.

Указом припинено безвізовий режим з Турецькою Республікою.

Путін встановив, що туроператорам і турагентам належить утримуватися від реалізації громадянам РФ туристичного продукту, який передбачає відвідування Туреччини.

Уряду РФ доручено ввести заборону на чартерні повітряні перевезення між Росією і Туреччиною; посилити контроль за діяльністю турецьких автоперевізників на території РФ з метою забезпечення безпеки; посилити портовий контроль і контроль щодо забезпечення транспортної безпеки акваторій російських морських портів в Азово-Чорноморському басейні, у тому числі запобігання незаконного перебування та пересування морських та інших суден в акваторіях російських морських портів.