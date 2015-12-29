Прем'єр Іраку прибув до звільненого від бойовиків ІД міста Рамаді

Абаді заявив, що звільнення від ісламістів міста Мосул, який поки що є одним з головних стратегічних центрів бойовиків, стане вирішальним ударом по ІД, передає Бі-бі-сі.

Між тим, представник іракської армії назвав звільнення Рамаді епічною перемогою.

Місто Рамаді було захоплене ісламістами в травні цього року. Відтоді урядові війська неодноразово намагалися відновити контроль над ним.

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Раніше прем'єр-міністр Іраку заявив, що 2016 рік принесе остаточну перемогу над терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Нагадаємо, УНІАН повідомляв, що іракська армія заявила про перемогу над бойовиками "Ісламської держави", захопивши комплекс урядових будівель у західному іракському місті Рамаді.