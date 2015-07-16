"Пальми", що роздають Wi-Fi встановили в Дубаї

Оснащені сонячними батареями пристрої збирають сонячну енергію вдень, а починають працювати ввечері, пише Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожДубай будує перше футуристичне місто із клімат-контролем

На кожній "пальмі" є вісім точок для зарядки телефонів. За заявою представників компанії Smart Palm, що встановлювала пристрої в місті, розумні "дерева" заряджають батареї мобільних телефонів в два рази швидше, ніж звичайні домашні зарядки.

Також кожне дерево" роздає Wi-Fi на 100 м навколо. До того ж пристрої обладнані камерами відеоспостереження.

Одна "пальма" з'явилася на міському пляжі. Ще одне розумне "дерево" було встановлено в одному з парків. Smart Palm планує розмістити пристрої і в інших місцях.

Засновник Smart Palm Віктор Нелепа зазначив, що для представників компанії було важливо зробити пристрій зовні схожим на фінікову пальму - символ, пов'язаний з культурною ідентичністю жителів країни.