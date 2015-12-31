Прем'єр Туреччини заявив, що не давав наказ знищувати російський Су-24

За його словами, за два дні до того, як було збито російський бомбардувальник, генштаб передав повноваження по застосуванню цих правил командування ВПС Туреччини, повідомляє РИА Новости.

"Я не давав наказ збити цей літак. Чи можливо, щоб до мене за 17 секунд встигли б звернутися, і я б дав такий наказ? Ні, це неможливо. Прем'єр дає вказівку про вступ в силу правил реагування на загрози. Ці правила не нові, і вони застосовуються без моїх вказівок. За два дні до цього випадку генштаб передав повноваження по застосуванню цих правил командуванню ВПС країни. І це правильно. Було б неправильним не давати вказівок по захисту повітряного простору", — заявив Давутоглу в інтерв'ю телеканалу NTV в середу.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Після цього Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".



