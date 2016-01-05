Німеччина не виключає скасування санкцій проти Ірану в найкоротші терміни

Про це у міністерстві закордонних справ Німеччини заявили у понеділок, 4 січня, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"День, коли Іран виконає усі зобов’язання, взяті на себе в рамках віденських домовленостей (щодо атомної програми - ред.), після чого міжнародні санкції будуть скасовані, наближається та може настати навіть цього місяця", - зазначив представник німецького зовнішньополітичного відомства. Він вважає, що наразі ніщо не вказує на те, що іранська влада відійде від домовленостей, ухвалених для розв'язання суперечки довкола атомної програми Ірану.

Водночас керівник Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини DIHK Фолькер Траєр застерігає, що ескалація у відносинах між Іраном та Саудівською Аравією після страти шиїтського проповідника Німра ан-Німра може завадити процесу скасування санкцій проти Тегерана.

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Між тим уряд Німеччини й надалі сподівається на конструктивний діалог з Саудівською Аравією. Питання санкцій проти Ер-Ріяду на порядку денному не стоїть, заявив у понеділок речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає інформагентство dpa. Натомість віце-канцлер ФРН Зіґмар Ґабріель повідомив про намір ретельніше перевіряти експорт німецьких озброєнь до цієї близькосхідної країни.