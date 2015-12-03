Іран відкидає обвинувачення МАГАТЕ в дослідженнях ядерної зброї
Міністерство закордонних справ Ірану відкидає обвинувачення МАГАТЕ в дослідженнях ядерної зброї і наголошує, що країна завжди переслідувала лише мирні цілі.
Іран спростував нещодавній звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо секретних досліджень ядерної зброї в країні, повідомляє Deutsche Welle.
"Наші ядерні дослідження… завжди були стандартними та переслідували лише мирні цілі", - заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у середу, 2 грудня. Ядерна зброя ніколи не була частиною іранської оборонної доктрини та ціллю досліджень", - наголосив урядовець у коментарі агентству новин ISNA.
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Раніше МАГАТЕ оприлюднило звіт, у якому йшлося про те, що Іран упродовж кількох років реалізовував таємну програму досліджень для розробки ядерної зброї, зазначає dpa. У документі зазначалося, що такі дослідження здійснювалися до 2003 року. Водночас із 2009 року агентство більше не побачило ознак такої діяльності в Ірані.
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