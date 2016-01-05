Саудівська Аравія розриває торговельні відносини та авіасполучення з Іраном - голова МЗС

Про це заявив міністр закордонних справ арабського королівства Адель аль-Джубейр у понеділок, 4 січня, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Голова зовнішньополітичного відомства також повідомив про те, що громадянам Саудівської Аравії буде заборонено відвідувати Іран. Утім, іранські паломники, як і раніше, матимуть можливість приїжджати до святинь Мекки та Медіни.

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Аль-Джубейр закликав Іран поводитися як "нормальна країна" та поважати міжнародні норми. Лише за таких умов, за його словами, можлива нормалізація відносин між країнами.

Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин із Іраном на тлі конфлікту, що розгортається через страту шиїтського проповідника.

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Нагадаємо, 2 січня влада Саудівської Аравії повідомили про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів місцевої шиїтської громади.

У зв'язку із стратою проповідника у багатьох країнах регіону (Бахрейні, Ірані і самої Саудівської Аравії) пройшли акції протесту. В Ірані Меджліс закликав МЗС країни знизити рівень дипломатичних відносин з Ер-Ріядом. МЗС Ірану заявило свій офіційний протест з приводу дій саудівської влади.