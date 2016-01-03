Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин із Іраном

Про це повідомляє BBC із посиланням на міністра закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль Джубейра.

Зазначається, що відповідну заяву він зробив після погрому у посольстві Саудівської Аравії в Ірані.

Джубейр заявив, що всі іранські дипломати повинні покинути Саудівську Аравію в протягом 48 годин. При цьому, Саудівська Аравія евакуювала своїх дипломатів із Тегерана, повідомляє розміщена в Дубаї al-Arabiya TV.

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Нагадаємо, 2 січня влада Саудівської Аравії повідомили про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів місцевої шиїтської громади.

У зв'язку зі стратою проповідника у багатьох країнах регіону (Бахрейні, Ірані і самої Саудівської Аравії) пройшли акції протесту. В Ірані Меджліс закликав МЗС країни знизити рівень дипломатичних відносин з Ер-Ріядом. МЗС Ірану заявило свій офіційний протест з приводу дій саудівської влади.